Вибори в Києві: на дільницях чергуватимуть 4,5 тис. поліцейських і вибухотехніки



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Майже весь особовий склад столичної поліції переведено на посилений режим несення служби

Поліція миттєво реагуватиме і жорстко присікатиме порушення виборчого законодавства, заявив Крищенко

У неділю, 25 жовтня, на виборчих дільницях у Києві чергуватимуть 4,5 тис. правоохоронців. Про це на брифінгу повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

За його словами, будуть створені 12 груп вибухотехніків, які будуть розташовані у всіх районах столиці. «Ми зможемо миттєво реагувати на фейкові повідомлення про замінування, щоб не переривати виборчий процес. Додатково узгоджено з міською адміністрацією буде чергувати 100 бригад швидкої допомоги», — сказав Крищенко.

Крім того, будуть створені групи швидкого реагування, які миттєво реагуватимуть і жорстко присікатимуть порушення виборчого законодавства.

«Для цього у нас достатньо сил і засобів. Всі наші поліцейські пройшли навчання, у нас налагоджена плідна співпраця з київськими представниками «Опори»... Поліція готова, 4500 правоохоронців на дільницях, а загалом до 8 тисяч правоохоронців, майже весь особовий склад, згідно наказу голови Нацполіції переведено на посилений режим несення служби», — додав очільник київської поліції.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для виборчих комісій.