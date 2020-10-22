  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибори в Києві: на дільницях чергуватимуть 4,5 тис. поліцейських і вибухотехніки

    • Розсилка
    Майже весь особовий склад столичної поліції переведено на&nbsp;посилений режим несення служби - Вибори в Києві: на дільницях чергуватимуть 4,5 тис. поліцейських і вибухотехніки
    Майже весь особовий склад столичної поліції переведено на посилений режим несення служби

    Поліція миттєво реагуватиме і жорстко присікатиме порушення виборчого законодавства, заявив Крищенко

    У неділю, 25 жовтня, на виборчих дільницях у Києві чергуватимуть 4,5 тис. правоохоронців. Про це на брифінгу повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

    За його словами, будуть створені 12 груп вибухотехніків, які будуть розташовані у всіх районах столиці. «Ми зможемо миттєво реагувати на фейкові повідомлення про замінування, щоб не переривати виборчий процес. Додатково узгоджено з міською адміністрацією буде чергувати 100 бригад швидкої допомоги», — сказав Крищенко.

    Крім того, будуть створені групи швидкого реагування, які миттєво реагуватимуть і жорстко присікатимуть порушення виборчого законодавства.

    «Для цього у нас достатньо сил і засобів. Всі наші поліцейські пройшли навчання, у нас налагоджена плідна співпраця з київськими представниками «Опори»... Поліція готова, 4500 правоохоронців на дільницях, а загалом до 8 тисяч правоохоронців, майже весь особовий склад, згідно наказу голови Нацполіції переведено на посилений режим несення служби», — додав очільник київської поліції.

    Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для виборчих комісій.

    Читайте також:
    Національна поліція України Київ вибори Андрій Крищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies