Виборчий кодекс у кишені. В Україні запустили додаток для Android «Вибори 2020»



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Достатньо один раз завантажити додаток, і всі чотири книги Виборчого кодексу будуть під рукою 24/7

Тепер не потрібен доступ до мережі інтернет, аби звіритись із якоюсь нормою виборчого законодавства

Громадянська мережа «Опора» розробила мобільний додаток для Android «Вибори 2020».

«Тепер моніторити вибори буде зручніше, швидше та ефективніше», - заявили творці додатку.

Також додаток пропонує верифікатор протоколу дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців.

Мобільний додаток «Вибори 2020» містить:

актуальну офлайн-версію Виборчого кодексу України (всі 4 книги);

повнотекстовий пошук;

обрані статті зі швидким доступом до них;

верифікатор протоколів дільничних виборчих комісій.

Отже, тепер не потрібен доступ до мережі інтернет, аби звіритись із якоюсь нормою виборчого законодавства. Достатньо один раз завантажити додаток, і всі чотири книги Виборчого кодексу будуть у твоїй кишені 24/7, навіть у найвіддаленіших куточках країни, де не ловить жоден мобільний оператор.

Функція пошуку в додатку на початку видає найбільш релевантні до запиту результати, що дає можливість швидко знаходити потрібні статті.

Крім того, кожен користувач самостійно обирає та додає статті Виборчого кодексу, якими найчастіше користується, до переліку обраних, тож матиме швидкий доступ до них.

Завдяки верифікатору протоколу можна здійснити логічну перевірку даних, які внесені до протоколу дільничних виборчих комісій (ДВК) про підрахунок голосів виборців, на відповідність нормам виборчого законодавства, а також автоматично порахувати результати та виявити всі неточності.

Додаток «Вибори 2020» стане у нагоді офіційним спостерігачам, журналістам, членам виборчих комісій, кандидатам та їх довіреним особам, представникам партій, а також кожному небайдужому виборцю.

Бонус нового додатку - чорна тема, яка суттєво збереже акумулятор мобільного пристрою у виборчу ніч.

Завантажити мобільний додаток «Вибори 2020» можна через онлайн-мережу додатків Google Play Store або на сайті.

Як відомо, цієї неділі 25 жовтня в Україні відбудуться вибори депутатів місцевих та сільських рад, селищних та міських голів.

На місцевих виборах 25 жовтня право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі осіб.

Виборець, який прийде голосувати без маски, матиме змогу реалізувати своє виборче право, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень у громадських місцях.

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