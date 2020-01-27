У центрі Києва перехожий виявив бомбу: поліція перекривала вулицю



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Вибухотехніки знешкодили небезпечний предмет на місці

На вулиці Генерала Алмазова, 6 у центрі Києва прогримів вибух. Виявилося, що детонація була контрольованою і ніхто не постраждав. Все відбувалося під контролем правоохоронців.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов в ніч на 25 січня. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли джерела в правоохоронних органах, в поліцію звернувся чоловік, який розповів, що на парапеті лежить підозрілий предмет. Плоский предмет був перемотаний армованим скотчем і з нього стирчали дроти.

У терміновому порядку на місце були направлені екстрені служби. При огляді предмета вибухотехніки прийняли рішення знешкодити його на місці, так як могла статися детонація саморобного пристрою. Для цього правоохоронці здійснили контрольований вибух.

Поки працювали фахівці, патрульні перекривали рух автомобілів. Яким чином вибухівка опинилася в центрі столиці і інші подробиці події встановлюються.

Як повідомлялося, 26 січня у Харкові в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.