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    Новини

    У Києві закрили станцію метро через загрозу вибуху

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    У Києві закрили станцію метро через загрозу вибуху

    Надійшов анонімний дзвінок про мінування

    У Києві закрили станцію метрополітену «Дарниця», через анонімне повідомлення про замінування.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Увага! Станцію «Дарниця» зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», — йдеться у повідомленні.

    Додається, що наразі проводиться перевірка за фактом повідомленні про мінування.

    Нагадаємо, нещодавно кіберполіція затримала «мінерів» навчальних закладів у декількох містах України.

    метро замінування
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