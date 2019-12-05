У Києві закрили станцію метро через загрозу вибуху
Надійшов анонімний дзвінок про мінування
У Києві закрили станцію метрополітену «Дарниця», через анонімне повідомлення про замінування.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
«Увага! Станцію «Дарниця» зачинено для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», — йдеться у повідомленні.
Додається, що наразі проводиться перевірка за фактом повідомленні про мінування.
Нагадаємо, нещодавно кіберполіція затримала «мінерів» навчальних закладів у декількох містах України.