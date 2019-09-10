Видано довідник для столичних безхатченків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волонтери передадуть довідник в усі організації та структури, які працюють з безпритульними

Сьогодні, 10 вересня, у Києві презентують довідник «ДЕ в Києві поїсти, помитися, переночувати», який стане ефективним інструментом для допомоги безпритульним.

Його видала Спільнота святого Егідія разом з рухом «Молодь за мир» за підтримки Програми прямої допомоги уряду Австралії.

Волонтери передадуть довідник в усі організації та структури, які працюють з безпритульними, а також самим людям вулиці.





Голова Спільноти святого Егідія в Україні Юрій Ліфансе зазначає, що такі довідники уже багато років ефективно допомагають бездомним у Римі, Барселоні, Мадриді, Неаполі, Мілані, Варшаві та інших європейських містах.

«Спільнота святого Егідія допомагає бездомним уже 20 років, і нам часто пишуть чи телефонують люди: «Ми зустріли безпритульного у дворі/біля метро, куди його направити?». Тепер допомогти бездомному дуже просто: ти дізнаєшся, хто він, що йому потрібно, відкриваєш друкований чи електронний довідник – і читаєш усю необхідну інформацію. Як доїхати до міської нічліжки, які документи потрібні, скільки вона коштує і коли працює. Немає документів? Читаєш, як їх відновити. Всі організації, які роздають їжу, погруповані по днях і районах», - розповів Ліфансе.

Джерело: Укрінформ