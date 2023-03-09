Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Чехії волонтери зібрали кошти на комплекси ППО: скільки отримає Україна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Чехії волонтери зібрали кошти на комплекси ППО: скільки отримає Україна
Виробництво у Чехії мобільних зенітних комплексів Viktor для України
Фото: Twitter / Dárek pro Putina

Наші військові отримають озброєння до кінця березня

Волонтери з Чехії зібрали кошти на 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони для України. Про це повідомила чеську ініціатива Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна») у Twitter.

Благодійники оголосили про фінальний етап збирання 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони Victor для України, які в найближчі тижні вирушать на потреби ЗСУ.

«Виробництво 15 зенітних установок-близнюків Victor, на які ви перерахували 90 мільйонів крон, добігає кінця! Машини та кулемети готові. Починається збірка. До кінця місяця вони прибудуть в Україну», – йдеться в повідомленні.

Мобільний зенітний комплекс Viktor заснований на моделі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5-мм. Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.

Планується, що вони можуть ефективно використовуватися для знищення повітряних загроз, таких як іранські безпілотники.

Нагадаємо, що чеська компанія Inflactech, що спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну запустила виробництво фальшивих Hіmars

Читайте також: Експрезидент Чехії зізнався, чому насправді дружив із Путіним
Теги: системи ППО Чехія допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України 
Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України 
18 лютого, 22:32
Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
20 лютого, 13:56
Гелікоптер Airbus H–125
Україна отримала нові гелікоптери Airbus: деталі
2 березня, 02:58

Політика

У Чехії волонтери зібрали кошти на комплекси ППО: скільки отримає Україна
У Чехії волонтери зібрали кошти на комплекси ППО: скільки отримає Україна
У Грузії силовики застосували проти мітингувальників звукове обладнання (відео)
У Грузії силовики застосували проти мітингувальників звукове обладнання (відео)
У Грузії протестувальники перевернули авто поліції та спорудили барикади (відео)
У Грузії протестувальники перевернули авто поліції та спорудили барикади (відео)
Через втрати в Україні Росія збільшила залежність від ядерної зброї – розвідка США
Через втрати в Україні Росія збільшила залежність від ядерної зброї – розвідка США
«Серйозні виклики». Сі Цзіньпін висунув США нові звинувачення
«Серйозні виклики». Сі Цзіньпін висунув США нові звинувачення
Спецназ розганяє протест у Грузії: демонстранти оточують парламент
Спецназ розганяє протест у Грузії: демонстранти оточують парламент

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
28K
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
14K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
11K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
8050
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні
7940
У столичному метро стався масштабний збій

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту