У Чехії волонтери зібрали кошти на комплекси ППО: скільки отримає Україна

Наші військові отримають озброєння до кінця березня

Волонтери з Чехії зібрали кошти на 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони для України. Про це повідомила чеську ініціатива Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна») у Twitter.

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Благодійники оголосили про фінальний етап збирання 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони Victor для України, які в найближчі тижні вирушать на потреби ЗСУ.

Výroba patnácti protiletadlových dvojčat Viktor na které jste poslali 90 milionů jde do finále! 👍 Autíčka a kulomety jsou ready. Kompletace začíná. Na Ukrajinu pojednou už koncem měsíce. Na raketomet RM-70 můžete přispět zde https://t.co/P6bgFIpPr7 pic.twitter.com/9Ksl7roLsr Будь ласка, читайте текст після реклами March 8, 2023

«Виробництво 15 зенітних установок-близнюків Victor, на які ви перерахували 90 мільйонів крон, добігає кінця! Машини та кулемети готові. Починається збірка. До кінця місяця вони прибудуть в Україну», – йдеться в повідомленні.

Мобільний зенітний комплекс Viktor заснований на моделі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5-мм. Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі. Планується, що вони можуть ефективно використовуватися для знищення повітряних загроз, таких як іранські безпілотники.

Нагадаємо, що чеська компанія Inflactech, що спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну запустила виробництво фальшивих Hіmars.