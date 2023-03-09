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Ракетна атака на Київ. Кличко розповів про ситуацію з опаленням та водопостачанням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ. Кличко розповів про ситуацію з опаленням та водопостачанням
фото з відкритих джерел

Всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети

У столиці внаслідок ракетної атаки є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об‘єкт енергетичної інфраструктури. Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути мешканцям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.

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Теги: ракета опалення Київ війна

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