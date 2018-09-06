Як рятувальники діставали пілота із вертольота, що впав у Києві (фото)



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Фото: ДСНС Вертоліт упав на Труханів острів

Постраждалого вдалося деблокувати із гелікоптера за допомогою пневмоінструмента

Одного з пілотів вертольота, який сьогодні вранці впав у районі Матвіївської затоки на Труханів острів, рятувальники деблокували за допомогою пневмоінструменту. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Прибувши до місця події було встановлено, що гелікоптер впав у лісову місцевість, на борту знаходилося два пілоти. Одній людині вдалося самостійно вибратися із гелікоптера, а іншу було затиснуто в кабіні пілота. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до рятувальних робіт», - йдеться у повідомленні.

За допомогою пневмоінструмента о 08:46 постраждалого вдалося деблокувати із гелікоптера та передати працівникам швидкої медичної допомоги.

На місці події було задіяно 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Нагадаємо, інформація про падіння вертольота на Трухановому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 7:22.