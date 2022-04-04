Метрополітен Києва відновлює сполучення через Південний міст

«Рух «зеленою» гілкою організовано від станції «Сирець» до станції «Видубичі»

«Рух «зеленою» гілкою організовано від станції «Сирець» до станції «Видубичі»

«Червона лінія» функціонує від станції «Шулявська» до станції «Театральна»

Відсьогодні, 4 квітня, з 8:30 метрополітен відновлює сполучення через Південний міст. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Рух «зеленою» гілкою організовано від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір». Також працює пересадка «Золоті ворота» - «Театральна», – розповів він.

«Червона лінія» функціонує від станції «Шулявська» до станції «Театральна». «Синя» лінія – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

Без зупинки поїзди прослідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Кловська». Середній інтервал на лініях складає 1 год. Зверніть увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Для перевезень пасажирів метрополітен працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Також відсьогодні відновлює роботу швидкісний трамвай №3 «Борщагівської» лінії – від станції «Ромена Ролана» до станції «Старовокзальна».

На Північному мості повністю відновлено рух у обох напрямках. «Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький та Північний мости. На Північному мості повністю відновлено рух у обох напрямках», – розповів Микола Поворозник.

Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту.