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    Метрополітен Києва відновлює сполучення через Південний міст

    &laquo;Рух &laquo;зеленою&raquo; гілкою організовано від станції &laquo;Сирець&raquo; до станції &laquo;Видубичі&raquo; - Метрополітен Києва відновлює сполучення через Південний міст
    «Рух «зеленою» гілкою організовано від станції «Сирець» до станції «Видубичі»
    фото з відкритих джерел

    «Червона лінія» функціонує від станції «Шулявська» до станції «Театральна»

    Відсьогодні, 4 квітня, з 8:30 метрополітен відновлює сполучення через Південний міст. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Рух «зеленою» гілкою організовано від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір». Також працює пересадка «Золоті ворота» - «Театральна», – розповів він.

    «Червона лінія» функціонує від станції «Шулявська» до станції «Театральна». «Синя» лінія – від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

    Без зупинки поїзди прослідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Кловська». Середній інтервал на лініях складає 1 год. Зверніть увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

    Для перевезень пасажирів метрополітен працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

    Також відсьогодні відновлює роботу швидкісний трамвай №3 «Борщагівської» лінії – від станції «Ромена Ролана» до станції «Старовокзальна».

    На Північному мості повністю відновлено рух у обох напрямках. «Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький та Північний мости. На Північному мості повністю відновлено рух у обох напрямках», – розповів Микола Поворозник.

    Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту.

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    Теги: росія окупанти Київ метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Метрополітен Києва відновлює сполучення через Південний міст