До Києва прибув Вифлеємський вогонь миру

Сьогодні, 13 грудня, всі охочі можуть запалити свічки у своєму обласному центрі

Вогонь повезуть військовим у зону бойових дій

До Києва з Австрії 12 грудня прибув Вифлеємський вогонь миру. У Михайлівському Золотоверхому соборі та Патріаршому соборі Воскресіння Христового усі охочі змогли запалити від нього свічку. Про це повідомляє «Суспільне».

Після церемонії у храмі українські пластуни вирушили до 22-х обласних центрів України, а також до трьох міст на сході (Костянтинівки, Лисичанська та Маріуполя), щоб передати Вифлеємський вогонь.

«13 грудня усі охочі можуть прийти до пластів свого обласного центру і перейняти цей вогонь, запалити від нього свічку і таким чином отримати частину вогню миру до себе додому», – сказала відповідальна за комунікацію центрального офісу «Пластуни» Дарина Попова.

Першим вогонь миру отримає місто Чоп. Також його повезуть військовим у зону бойових дій.

Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.