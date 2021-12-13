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    До Києва прибув Вифлеємський вогонь миру

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    Сьогодні, 13 грудня, всі охочі можуть запалити свічки у своєму обласному центрі - До Києва прибув Вифлеємський вогонь миру

    Сьогодні, 13 грудня, всі охочі можуть запалити свічки у своєму обласному центрі

    фото: Євген Любімов, «Укрінформ»

    Вогонь повезуть військовим у зону бойових дій

    До Києва з Австрії 12 грудня прибув Вифлеємський вогонь миру. У Михайлівському Золотоверхому соборі та Патріаршому соборі Воскресіння Христового усі охочі змогли запалити від нього свічку. Про це повідомляє «Суспільне».

    Після церемонії у храмі українські пластуни вирушили до 22-х обласних центрів України, а також до трьох міст на сході (Костянтинівки, Лисичанська та Маріуполя), щоб передати Вифлеємський вогонь.

    «13 грудня усі охочі можуть прийти до пластів свого обласного центру і перейняти цей вогонь, запалити від нього свічку і таким чином отримати частину вогню миру до себе додому», – сказала відповідальна за комунікацію центрального офісу «Пластуни» Дарина Попова.

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    Сьогодні, 13 грудня, всі охочі можуть запалити свічки у своєму обласному центрі фото: Євген Любімов, «Укрінформ»
    Сьогодні, 13 грудня, всі охочі можуть запалити свічки у своєму обласному центрі фото: Євген Любімов, «Укрінформ»
    Сьогодні, 13 грудня, всі охочі можуть запалити свічки у своєму обласному центрі фото: Євген Любімов, «Укрінформ»

    Першим вогонь миру отримає місто Чоп. Також його повезуть військовим у зону бойових дій.

    Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

    Ця традиція існує з 1984 року. В Україні вогонь вперше з’явився у 1992 році.

    Теги: акція Вифлеємський вогонь пластуни місто Дарина Попова
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    До Києва прибув Вифлеємський вогонь миру