Вихідними на Контрактовій площі лунатиме єврейська весільна музика

У Київ їдуть найкращі клезмери світу

Запальні мотиви єврейської весільної музики пролунають на Контрактовій площі 12-13 травня у рамках Міжнародного фестивалю сучасної клезмерської музики «Kyiv Klezmer Fest». Безкоштовні концерти відбудуться вихідними просто неба, а протягом тижня на різних локаціях триватимуть вечірки, виставки, лекції і воркшопи, присвячені клезмерській



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У Київ їдуть найкращі клезмери світу

Запальні мотиви єврейської весільної музики пролунають на Контрактовій площі 12-13 травня у рамках Міжнародного фестивалю сучасної клезмерської музики «Kyiv Klezmer Fest». Безкоштовні концерти відбудуться вихідними просто неба, а протягом тижня на різних локаціях триватимуть вечірки, виставки, лекції і воркшопи, присвячені клезмерській музиці та єврейській культурі. Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

Музика клезмерів, визнана в усьому світі, тільки зараз починає повертатися в Україну. Традиція клезмерів, єврейських весільних музикантів, народилася в Україні як поєднання музики всіх народів, що жили тут, а згодом отримала розвиток у США та інших країнах світу завдяки єврейським емігрантам.

На думку директора Департаменту культури КМДА Діани Попової, цей чудовий проект здатен повернути Подолу його єврейську історію і культуру, адже тут музика клезмерів звучатиме особливо органічно.

«У травні на Подолі звучатиме справжня крута клезмерська музика світового рівня, бо до нас їдуть найкращі клезмери світу! Музична традиція клезмерів, єврейських весільних музикантів – важлива частина української нематеріальної культурної спадщини. Вона сформувалась та отримала найвищий розвиток в Україні, об’єднавши в собі мелодії та музичні традиції всіх народів, що її населяли. Найвідоміша клезмерська мелодія всіх часів «Хава нагіла», якій цього року виповнюється 100 років, була створена і записана в Україні. Трагедія європейських євреїв у ХХ столітті та їх масова еміграція призвели до поширення цієї музики по всьому світу. Клезмерська музика вплинула на формування джазу та отримала світове визнання як жанр, що виходить далеко за рамки національного фольклору», – прокоментувала Попова на своїй сторінці у Facebook.

Веселої музики на фестивалі буде удосталь, адже його хедлайнерами стануть легендарні голландці «Amsterdam Klezmer Band» та нью-йоркський кларнетист, номінант Гремі Девід Кракаеур із новим проектом «Ancestral Groove». Окрім того, на фестивалі обіцяють ще одну прем’єру – ізраїльське авант-джазове тріо «MALOX» саксофоніста «Balkan Beat Box» Ейяля Талмуді.

Серед українських виконавців виступлять Мітя Герасимов зі своїм «Пушкін Клезмер Бендом», а також «Toporkestra», «Konsonans Retro», ромська група «Babuci & Brothers», закарпатський «Hudaki Village Band» та кримськотатарський «Мусафір». Спеціальний гість заходу – Фелікс Шиндер і група «Деньги вперед».

«Kyiv Klezmer Fest» проводиться з ініціативи Департаменту культури КМДА та за підтримки Посольств США і Держави Ізраїль в Україні.

Місія фестивалю – популяризація клезмерської музики, яка є невід’ємною частиною української культурної спадщини, розвиток та реабілітація народної музики України, відродження її унікального мультикультурного музичного ландшафту.