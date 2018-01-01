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    Вихідними у Києві відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

    Розклад традиційних сільськогосподарських ярмарків, що триватимуть 17-18 лютого в столиці
    Традиційно цими вихідними у столиці будуть проведені сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Отже, ярмарки відбудуться 17 лютого (субота) у: Голосіївському
    • Сьогодні, 08:11
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    Розклад традиційних сільськогосподарських ярмарків, що триватимуть 17-18 лютого в столиці

    Традиційно цими вихідними у столиці будуть проведені сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів.

    Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

    Отже, ярмарки відбудуться

    17 лютого (субота) у:

    • Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
    • Дніпровському районі – б-рі Праці, 1-9;
    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
    • Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;

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    • Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя);
    • Шевченківському районі – вул. В. Василевської,1-17.

    18 лютого (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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