Вихідними у Києві відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Розклад традиційних сільськогосподарських ярмарків, що триватимуть 17-18 лютого в столиці

Традиційно цими вихідними у столиці будуть проведені сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Отже, ярмарки відбудуться 17 лютого (субота) у: Голосіївському



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Розклад традиційних сільськогосподарських ярмарків, що триватимуть 17-18 лютого в столиці

Традиційно цими вихідними у столиці будуть проведені сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів.

Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

Отже, ярмарки відбудуться

17 лютого (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);

Дніпровському районі – б-рі Праці, 1-9;

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1; Читайте також На столичному проспекті Перемоги автомобіль розбився об стовп (фото) Сьогодні, 02:04 У Києві на п’ять днів заборонено рух транспорту Хрещатиком Вчора, 23:11

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя);

Шевченківському районі – вул. В. Василевської,1-17.

18 лютого (неділя) у: