Вихідними у Києві відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
- Сьогодні, 08:11
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Розклад традиційних сільськогосподарських ярмарків, що триватимуть 17-18 лютого в столиці
Традиційно цими вихідними у столиці будуть проведені сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів.
Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».
Отже, ярмарки відбудуться
17 лютого (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
- Дніпровському районі – б-рі Праці, 1-9;
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
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- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя);
- Шевченківському районі – вул. В. Василевської,1-17.
18 лютого (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.