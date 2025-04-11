Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 12-13 квітня

У Національному музеї «Київська картинна галерея» 13 квітня останній день виставки «Весна священна» Тетяни Русецької

Цими вихідними, 12-13 квітня, у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. Зокрема, у Музеї історії міста Києва 12 квітня відбудеться майстер-клас зі створення писанок за орнаментами Любові Панченко від художниці Богдани Пислар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 12 та 13 квітня.

Зміст

Музеї

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 20 квітня – виставка французької фотохудожниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

12 квітня – музейне заняття «Всесвіт Любові» за творчістю мисткині Любові Панченко з майстер-класом з аплікації з фетру (для дітей 7–9 років);

12 квітня – майстер-клас зі створення писанок за орнаментами Любові Панченко від художниці Богдани Пислар;

13 квітня – лекція Мирослава Мельника «Принципи творчості і критерії успіху радянських художників-модельєрів;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

12–13 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

12 квітня – «Весняні ігри та забави»: майстер-клас за працями Марка Грушевського та його послідовників (із циклу «Баран-баран-буц»);

13 квітня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза в салоні Дому Грушевських;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».

до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

12 квітня – фототур парком Партизанської слави «Подорож перед об’єктивом»;

13 квітня – музейне заняття «Офіс минулого століття»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

до 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 30 квітня – виставка Tempo Primo.

12–30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг»;

12–13 квітня – виставка Тетяни Дубової;

до 19 квітня – великодня майстерня;

до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...».

12–18 квітня – персональна виставка живопису Андрія Клішина.

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

12 квітня – майстер-клас «Великодня писанка» від майстрині Зої Сташук;

до 13 квітня – «Марія Примаченко. Невідоме». Твори 1930–1940-х рр. із колекції музею та перша віртуальна галерея творів художниці;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

о 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Із колекції НМДМУ.

до 14 квітня – персональна виставка живопису Наталії Калінчук;

до 20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;

12 квітня – лекція к.і.н. В.О. Панченка «Історія Русів» – таємниці і факти з останнього козацького літопису;

13 квітня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;

протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

12–19 квітня – колективна художня виставка «Художники Борисполя презентують»;

13–25 квітня – перша підсумкова виставка «Традиції, що оберігають» артпроєкту «Мозаїка спадщини України».

12 квітня – сольний концерт Софії Степанець (фортепіано, вокал). У програмі: твори українських і світових композиторів та авторські твори;

12 квітня – концерт учнів фортепіанного відділу КДШМ № 1. У програмі: твори українських та європейських композиторів.

до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;

до 12 квітня – майстер-класи «Майстерня писанкарства»;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

12 квітня – майстерня писанкарства.

до 13 квітня – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 18 квітня – до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць – фотовиставка польського фотохудожника Радослава Тафлінського «Жінки. Фортеці. Перемоги»;

13 квітня – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

12 квітня – «Ніч з Казанова».

12 квітня – «Лисенкова Шевченкіана», тематична екскурсія;

13 квітня – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

до 30 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

13 квітня – концерт Diva, присвята Марії Каллас. НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

12 квітня – «Релігійна полеміка в Україні у 20-х рр. ХХ ст.» Презентацію веде докторка історичних наук І. М. Преловська;

12 квітня – арттерапія для людей з інвалідністю «Вчимося малювати і не тільки».

12 квітня – 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;

12 квітня – концерт творів Антоніо Вівальді від Національної філармонії України;

до 13 квітня – виставка «Весна священна» Тетяни Русецької;

до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті.

до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.

13 квітня – концерт «Євген Громов у Музеї Ханенків. Via Crucis «Чотирнадцять зупинок на Хресному шляху» Ференца Ліста;

протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія музеєм. Розповідає Олександр Жук;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

12, 13 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.

12, 13 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

12 квітня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного (1926 р.) з автографом Євгена Патона;

12 квітня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел: (044) 204-85-17;

12 квітня – родинна субота: дитячі майстер-класи та оглядові екскурсії (за реєстрацією).

Театри

12 квітня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;

12 квітня – вистава «Хлібне перемирʼя». Сміятись/плакати/розуміти;

13 квітня – вистава «Поїхати не можна залишитися»;

13 квітня – вистава «Отелло». Залізне море.

12 квітня – вистава «Звідки беруться діти»;

13 квітня – вистава «Білосніжка».

Дитячий простір «У світі казок»:

12 квітня – вистава «Про вередливу гусеницю та закоханого черв’яка».

12 квітня – вистава «Бал»;

13 квітня – вистава «Цілуй мене, Кет!».

12 квітня – комічна опера на одну дію «Шлюбний вексель, або Щастя на добу»;

13 квітня – мюзикл на дві дії «Жив собі пес...».

13 квітня – детектив «Мишоловка»;

12 квітня – лірична комедія «Ніч кохання»;

12, 13 квітня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

Київський академічний театр на Печерську:

12 квітня – «Камінний господар», романтична легенда;

13 квітня – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників).

12 квітня – вистава «Троє поросят»;

12 квітня – вистава «Енеїда»;

13 квітня – вистава «Чарівник країни Оз».

Бібліотеки

до 12 квітня – «Цікаві таємниці книжкової полиці», книжкова виставка;

до 12 квітня – книжкова полиця «Мораль та віра в творах Еріка-Емманюеля Шмітта» – до 65-річчя від дня народження письменника;

12 квітня – презентація книги Олександра Жаркова «Відкрий своє призначення»;

13 квітня – «Душа людства у творах Ле Клезіо», книжкова виставка;

до 15 квітня – «Серж Лифар», книжкова виставка;

до 23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;

щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.

10–20 квітня – книжкова виставка «Натхнення та креативність: День мистецтва в нашому житті», до Всесвітнього дня мистецтва;

10–20 квітня – «Україна – держава з багатовіковою історією та культурою», до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць;

10–30 квітня – виставка-попередження «Зелена планета: єдність заради довкілля», до Дня довкілля та Міжнародного дня Матері-Землі;

12–25 квітня – виставка матеріалів «Естетика графіки Хвостенка-Хвостова: Відображення світу в лініях»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

12–13 квітня – виставка живопису Миколи Кутняхова.

12 квітня – майстер-клас «Великодня листівка».

12 квітня – засідання «Книжкового клубу поряд із домом»: обговорення роману Дмитра Скочка «Сміття».

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