Андрій Білоус повернувся до виконання посадових обов’язків у Молодому театрі

Раніше викладача університету Карпенка-Карого було звинувачено в сексуальних домаганнях

Викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на режисерку Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Тамару Трунову.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях.

Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Нагадаємо, 10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.