Викрито жінку, яка за хабарі надавала послуги з експрес-видачі біометричних паспортів

Жінку затримано у приміщенні Дніпровського районного відділу ГУ ДМС у Києві під час передачі 5200 гривень неправомірної вигоди

Київською місцевою прокуратурою № 3 спільно з працівниками УЗЕ у місті Києві ДЗЕ Національної поліції України та слідчим відділом Деснянського управління поліції задокументовано протиправну діяльність 54-річної мешканки столиці, яка на регулярній основі отримувала неправомірну вигоду за сприяння у незаконній позачерговій видачі



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Жінку затримано у приміщенні Дніпровського районного відділу ГУ ДМС у Києві під час передачі 5200 гривень неправомірної вигоди

Київською місцевою прокуратурою № 3 спільно з працівниками УЗЕ у місті Києві ДЗЕ Національної поліції України та слідчим відділом Деснянського управління поліції задокументовано протиправну діяльність 54-річної мешканки столиці, яка на регулярній основі отримувала неправомірну вигоду за сприяння у незаконній позачерговій видачі «біометричного» паспорту для виїзду за кордон. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначену особу затримано у приміщенні Дніпровського районного відділу ГУ ДМС у Києві під час передачі 5200 гривень неправомірної вигоди за надання вказаних послуг.

Раніше у рамках проведення досудового розслідування задокументовано отримання нею 300 доларів США за зміну місця реєстрації громадянина – мешканця тимчасово окупованої території Луганської області.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) КК України

На даний час вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Крім того, прокуратурою в межах провадження ініційовано проведення службового розслідування відносно посадових осіб Дніпровського районного відділу ГУ ДМС у Києві, результати якого будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.