Вирощували і збували елітні коноплі. На Київщині викрили банду наркоторговців (фото, відео)

Правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання членів злочинного угруповання

Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Фастівського районного управління поліції викрили злочинне угруповання наркоторговців-рецидивістів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До складу банди входили 8 осіб – мешканців столиці та Київщини віком від 33 до 50 років. Наркоторговці вирощували елітні сорти конопель та збували їх на території столиці і області.

Встановлено, що 39-річний організатор банди і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, викрадення авто, виготовлення наркотиків та контрабанду. 46-річний співорганізатор перебуває у розшуку на території Російської Федерації за незаконний збут на культивування наркотичних речовин. Крім того, до складу угруповання входив 41-річний чоловік, який налагодив спеціальну мережу збуту товару. Вартість 1 г шишок становила 250 грн. Відповідала за збут та вела чорну бухгалтерію 33-річна жінка.

Правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили понад 10 кг наркотичних речовин рослинного походження, 15 г амфетаміну, пристрої для вживання наркозілля, пакети для фасування, електронні ваги, 20 мобільних телефонів, 30 карток різних мобільних операторів, 30 банківських карток, 3000 доларів США, комп’ютерну техніку та чорнові рукописні записи. Усе вилучене направлено на проведення експертиз.

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили їм про підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення строком від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Запобіжний захід обере суд.

Як повідомлялося, мешканець села Петрушки Бучанського району Київщини у підвалі власного будинку облаштував два приміщення під вирощування наркотичних рослин у штучних умовах. Його незаконну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.