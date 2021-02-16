У Києві двоє лікарок вимагали хабар за присвоєння групи інвалідності (фото)

Спільниць затримали після отримання ними другої частини хабара

Зловмисниці змушували пацієнта сплатити $3 тис.

Правоохоронці Оболонського управління поліції спільно з працівниками місцевої прокуратури №5 та співробітниками Служби безпеки України затримали Голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисниці змушували пацієнта сплатити $3 тис. за прийняття позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності.

У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді минулого року лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами в найкоротший термін.

Перший платіж у розмірі 30 тис. грн чоловік передав лікарці відразу. Крім того, ще 10 тис. грн потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердженням другої групи інвалідності.

Співробітники СБУ затримали чиновницю та її спільницю-лікарку «на гарячому», коли та принесла гроші в кабінет.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом фігуранткам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.