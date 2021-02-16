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    У Києві двоє лікарок вимагали хабар за присвоєння групи інвалідності (фото)

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    Спільниць затримали після отримання ними другої частини хабара - У Києві двоє лікарок вимагали хабар за присвоєння групи інвалідності (фото)
    Спільниць затримали після отримання ними другої частини хабара
    Фото: Нацполіція

    Зловмисниці змушували пацієнта сплатити $3 тис.

    Правоохоронці Оболонського управління поліції спільно з працівниками місцевої прокуратури №5 та співробітниками Служби безпеки України затримали Голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Зловмисниці змушували пацієнта сплатити $3 тис. за прийняття позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності.

    У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді минулого року лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами в найкоротший термін.

    Перший платіж у розмірі 30 тис. грн чоловік передав лікарці відразу. Крім того, ще 10 тис. грн потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердженням другої групи інвалідності.

    Співробітники СБУ затримали чиновницю та її спільницю-лікарку «на гарячому», коли та принесла гроші в кабінет.

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    У Києві двоє лікарок вимагали хабар за присвоєння групи інвалідності (фото)
    У Києві двоє лікарок вимагали хабар за присвоєння групи інвалідності (фото)

    Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом фігуранткам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар лікар
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