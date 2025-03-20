Віталій Кличко зустрівся у Німеччині з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером

Мер Києва разом із братом Володимиром візьмуть участь в дискусії форуму «Україна й Європа. Подолання спільних викликів»

Мер Києва Віталій Кличко у Німеччині під час традиційного заходу «День підприємців», який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості, зустрівся з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером. Тема заходу – безпека й стійкість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віталія Кличка.

«Зустрівся з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером. У Німеччині відбувається традиційний захід «День підприємців», який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості. Основна тема – безпека й стійкість. Говоримо про те, що безпека і стабільність у Європі неможливі без миру та забезпечення стійкості України. І партнери повинні зробити ривок у допомозі Україні. Бо сьогодні – критичний момент. Зокрема, для Європи. Тому наші зусилля мають бути консолідованими й ефективними», – написав Віталій Кличко.

Мер Києва разом із братом Володимиром зустрілися з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером фото: Віталій Кличко/Telegram

Мер Києва разом із братом Володимиром також візьмуть участь в окремій дискусії форуму «Україна й Європа. Подолання спільних викликів». Та зустрінуться, зокрема, з німецькими виробниками дронів, які теж беруть участь у заході.

Мер Києва разом із братом Володимиром також візьмуть участь в окремій дискусії форуму «Україна й Європа. Подолання спільних викликів» фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії після поїздки до Фінляндії. Його зустрів прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік також візьмуть участь у робочій зустрічі разом з делегацією, яка супроводжує Президента України.

До слова, «смотрящий» за Києвом Денис Комарницький, який перебуває у розшуку НАБУ, зараз живе в одному з елітних районів на околиці австрійської столиці, у Відні.