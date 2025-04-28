Пошкодження водогону будівельниками метро на Виноградарі ліквідовано

Водопостачання споживачів не припинялось

Фахівці «Київводоканалу» локалізували витік на проспекті Європейського союзу, 41а. Витік виник в результаті пошкодження будівельниками метро магістрального трубопроводу діаметром 300 мм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Київводоканалу».

Зазначається також, що наразі витік локалізовано, водопостачання споживачів не припинялось.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, шо у Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3, 78 км. На ділянці «Мостицька» – «Проспект Правди» фахівці продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю. Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району. Наразі розробляємо котлован та монтуємо систему кріплень для подальшого будівництва тунелю.

Наразі там зводять перший в Україні двоповерховий тунель. Повідомляється, що кінцевий термін будівництва метро – перший квартал 2027 року.