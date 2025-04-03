На Київщині легковик врізався в дерево: загиблу діставали рятувальники

У Білоцерківському районі Київської області легковик на швидкості з’їхав з дороги, перекинувся на бік та врізався у дерево

Автомобіль Mitsubishi Colt зіткнувся з деревом, унаслідок чого 58-річна водійка опинилася заблокованою в салоні

У Білоцерківському районі на автодорозі Рокитне-Телешівка сьогодні, 3 квітня, сталася аварія зі смертельними наслідками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Як повідомили рятувальники, інформація про ДТП надійшла до них у четвер близько 7:30. По прибуттю на місце виявилось, що автомобіль Mitsubishi Colt зіткнувся з деревом, унаслідок чого 58-річна водійка опинилася заблокованою в салоні.

ДТП сталася в четвер, 3 квітня, близько 07:30 на автодорозі Рокитне-Телешівка у Білоцерківському районі фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

За допомогою електричної лебідки та бензоріза надзвичайники деблокували тіло загиблої та передали працівникам поліції.

Причина ДТП наразі встановлюється.

Нагадаємо, поліцейські Київщини повідомили про підозру водію, який здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході у Вишгороді. Подія сталася учора, 1 квітня близько 19:00. Травмована жінка померла у реанімації.