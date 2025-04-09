Тролейбус-«заблуканець» влаштував рейс газонами Виноградаря (відео)

Жителі Виноградаря вже тривалий час борються з незаконним проїздом транспорту через зелену зону у їхніх дворах

За словами очевидців, тролейбус не просто випадково заїхав на газон, а проїхав значну відстань по зеленій території

Сьогодні вранці на столичному Виноградарі сталася курйозна та водночас обурлива подія: тролейбус 36-го маршруту, замість звичної дороги, несподівано вирушив у «мандрівку» газонами між житловими будинками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у місцевих пабліках.

Очевидці близько восьмої ранку зафіксували, як громадський транспорт, повний пасажирів, буквально «орав» зелену зону, прямуючи, ймовірно, в бік Оболоні.

На запитання здивованих пасажирів та перехожих, водій заявив, що… заблукав. Жителі Виноградаря вже тривалий час борються з незаконним проїздом автівок через зелені зони у їхніх дворах. Після перекриття проспекту Європейського Союзу через будівництво метро, потік транспорту у дворах значно зріс. Аби захистити свою прибудинкову територію та зелену зону, місцеві жителі навіть встановлювали саморобні перешкоди, проте деякі водії продовжують ігнорувати правила, заїжджаючи на газони через тротуари.

Тепер же до цього свавілля долучився і громадський транспорт. Залишається незрозумілим, як саме великогабаритний тролейбус міг опинитися так далеко від маршруту та які наслідки чекають на водія та «Київпастранс» за подібну «прогулянку» зеленою зоною.

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Нагадаємо, у Подільському районі Києва через будівництво метро на Виноградар з 5 квітня на частині проспекту Європейського Союзу закрито рух транспорту та пішоходів. Зокрема, перекрито проїжджу частину та тротуари на ділянці від проспекту Василя Порика до Свободи. Обмеження руху пов'язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі. У цьому зв'язку рух транспорту було організовано за тимчасовою схемою, яку погоджено з патрульною поліцією.