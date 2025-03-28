У Києві чоловік приревнував колишню дружину до сусіда і влаштував пожежу

За умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі

Конфлікт через колишню дружину ледь не закінчився трагедією. У Києві чоловік, за інформацією слідства, через ревнощі підпалив двері до загального коридору багатоповерхівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про загоряння дверей до загального коридору в одній з багатоповерхівок. По прибуттю на місце події поліцейські зафіксували пошкодження та розпочали розшукові заходи.

«Під час проведення слідчих дій з’ясувалось, що до вчинення злочину причетний 45-річний мешканець будинку», йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що напередодні порушника та його колишню дружину сусід запросив у гості. Жінка пішла одразу, а фігуранту, який підійшов пізніше, двері не відчинили, тож через ревнощі чоловік підпалив запальничкою двері загального коридору.

Місцеві мешканці, які почули запах горілого, викликали пожежників.

Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

За умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі. фото: Національна поліція України

За умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Ревнощі не вперше стають причиною злочинів. Як повідомлялося, поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили 1 березня на трамвайних коліях. За результатами розшукових заходів оперативники затримали причетного до скоєння злочину неподалік від місця події. Як з’ясувалось, 59-річний нападник став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та потерпілим.

Раніше у Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. 34-річний мешканець Київщини, який вбив співмешканку через ревнощі, засуджений до восьми років позбавлення волі