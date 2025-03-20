Обстріл Кропивницького, брифінг Зеленського: головне за ніч

У Кропивницькому обійшлось без жертв, але є поранені

У ніч на 20 березня російські терористи завдали масованих ударів по Кропивницькому, у Саратовській області прогриміла серія вибухів, у Туреччині тривають масові протести, російські війська атакували Слов'янськ.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Росіяни обстріляли Кропивницький та Слов'янськ

Кропивницький

У Кропивницькому ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників. Є постраждалі. Росіяни завдали ударів безпілотниками по Кропивницькому. Внаслідок атаки зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції. За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина.

Слов'янськ

Російські війська здійснили чергову атаку на Слов'янськ, використовуючи безпілотники. За словами місцевих жителів, після звуків пересування дронів у повітрі пролунало кілька потужних вибухів. За словами місцевих, у центрі міста зафіксовано пожежу.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Брифінг Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами ввечері 19 березня. Він розповів про телефонну розмову з президентом Трампом, кроки для наближення миру та можливість повного припинення вогню зараз, безпеку української інфраструктури.

Також йшлося про питання розміщення іноземного контингенту партнерів і його чисельність, зусилля для повернення українських дітей додому, перемовини між США та Росією, про невизнання нашою державою окупованих українських територій Росією.



І про те, чому візит Президента Трампа та його команди до України був би важливим, – щоб зрозуміти стан справ у нашій державі та побачити на власні очі життя наших людей.

«Главком» зібрав головні заяви президента України.

Дрони атакували нафтобазу в Енгельсі

У ніч проти 20 березня у Саратовській області прогриміла серія вибухів. Дрони атакують регіон. Місцеві пабліки пишуть, що безпілотники летять курсом на нафтопереробні об'єкти в Енгельсі.

Повідомляється, що близько четвертої ранку місцеві мешканці почули звуки сирени, а згодом було чутно потужні вибухи. Після цього очевидці повідомили, що бачили загоряння на території нафтопідприємства.

Раніше губернатор Саратовської області повідомляв мешканцям про загрозу БпЛА. Щодо наслідків інформації від влади немає.

У Туреччині тривають масові протести через затримання мера Стамбула

У Туреччині поліція затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу, ключового опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Імамоглу звинувачують в корупції та допомозі терористичній групі в тому, що головна опозиційна партія в середу назвала «переворотом проти нашого наступного президента».

Наразі протести тривають та демонстранти озвучують антиурядові гасла. Демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі.

Турецька ліра впала до рекордного мінімуму в 42 ліри за долар на тлі затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та масових протестів у країні.