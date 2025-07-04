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Удар по Україні після дзвінка Трампа: Мерц назвав закономірність Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Удар по Україні після дзвінка Трампа: Мерц назвав закономірність Путіна
Німецький канцлер заявляв, що у російського президента є певна закономірність
фото з відкритих джерел

Канцлер Мерц бачить зв'язок між дзвінком Трампа та авіаударами РФ по Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив свою оцінку щодо зв'язку між телефонною розмовою російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом та подальшими масованими авіаударами по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус у Берліні заявив, що канцлер кілька разів заявляв останніми днями, «що у російського президента є певна закономірність і що телефонні дзвінки зазвичай супроводжуються ще жорсткішими нападками».

«Те, що сталося минулої ночі, підтвердило або посилило це враження», – наголосив Корнеліус. Він додав, що масовані нападки на Україну після телефонної розмови говорять самі за себе.

Корнеліус висловив сподівання, що останні події сприятимуть «процесу прийняття рішень щодо позиції щодо Росії, особливо щодо санкцій». Він зазначив, що поки що президент США Трамп не виконав вимог ЄС щодо посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, ррезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели розмову. Вона тривала майже годину. Путін підтвердив Трампу, що нібито Росія продовжує шукати переговорне рішення війни і «не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації». Водночас лідер США у розмові з диктатором ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Також Трамп поінформував Путіна про успішне проходження в сенаті законопроєкту про реформу в податковій і міграційній сферах.

Згодом Трамп розповів журналістам, що говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди. Американський лідер підтвердив, що США утримують частину зброї від України, оскільки мають переконатися, скільки зброї в них залишилося для себе. Проте, президент підкреслює, що деяка зброя Україні надається і Сполучені Штати намагаються допомогти.

До слова, сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають головне державне свято – День незалежності. По всій країні проходять паради, салюти, фестивалі та сімейні пікніки під національними прапорами.  Напередодні очільник США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала майже годину і стосувалася війни в Україні. А вже за лічені години Росія випустила по Україні 550 ракет та «шахедів».

Як повідомлялося, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ.

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Теги: путін Дональд Трамп Україна війна

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