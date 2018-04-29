Вночі молодик влаштував п'яний дебош на бульварі Верховної Ради

Хлопець бив скло і дзеркала у припаркованих на узбіччі автомобілях

Сьогодні, 29 квітня, вночі на бульварі Верховної Ради молодик у стані алкогольного сп'яніння йшов по вулиці, бив скло і дзеркала в автомобілях, припаркованих на узбіччі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. На місце була викликана поліція, за лічені хвилини екіпаж поліції охорони прибув на місце події. «Під час профілактичної бесіди хлопець



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Фото: dtp.kiev.ua Хлопця затримано за хуліганство і напад на співробітника правоохоронного органу

Хлопець бив скло і дзеркала у припаркованих на узбіччі автомобілях

Сьогодні, 29 квітня, вночі на бульварі Верховної Ради молодик у стані алкогольного сп'яніння йшов по вулиці, бив скло і дзеркала в автомобілях, припаркованих на узбіччі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На місце була викликана поліція, за лічені хвилини екіпаж поліції охорони прибув на місце події.

«Під час профілактичної бесіди хлопець вирішив не завершувати свої пригоди і почав кидатися під поліцейську машину, а також напав на співробітника поліції», - йдеться в повідомленні.

Чоловік був затриманий за хуліганство і напад на співробітника правоохоронного органу. Його особа встановлюється.