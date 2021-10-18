Вночі на Печерську невідомі зняли колеса з кількох автівок (фото)

Останнім часом у Києві почастішали автомобільні кражі

У понеділок, 18 жовтня, вранці в Печерському районі Києва власники кількох автівок отримали неприємний «сюрприз». Вночі невідомі зняли колеса з автомобілів. Про це повідомляє «Киев сейчас».

Зокрема, не пощастило автомобілям Toyota і Honda.

Автівки були припарковані у дворі житлового будинку.

Крадії діяли вибірково, адже сусідні автомобілі від їхніх рук не постраждали.

Як повідомлялося, 16 жовтня у столиці серед білого дня невідомі зловмисники пограбували автомобіль директора «Прозорро.Продажі», який був припаркований біля ВДНГ. Крадії розбили скло, і викрали сумку з комп’ютером.