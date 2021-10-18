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    Вночі на Печерську невідомі зняли колеса з кількох автівок (фото)

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    Замість коліс грабіжники підклали цеглини - Вночі на Печерську невідомі зняли колеса з кількох автівок (фото)
    Замість коліс грабіжники підклали цеглини
    Фото: «Киев сейчас»

    Останнім часом у Києві почастішали автомобільні кражі

    У понеділок, 18 жовтня, вранці в Печерському районі Києва власники кількох автівок отримали неприємний «сюрприз». Вночі невідомі зняли колеса з автомобілів. Про це повідомляє «Киев сейчас».

    Зокрема, не пощастило автомобілям Toyota і Honda.

    Автівки були припарковані у дворі житлового будинку.

    Крадії діяли вибірково, адже сусідні автомобілі від їхніх рук не постраждали.

    Як повідомлялося, 16 жовтня у столиці серед білого дня невідомі зловмисники пограбували автомобіль директора «Прозорро.Продажі», який був припаркований біля ВДНГ. Крадії розбили скло, і викрали сумку з комп’ютером.

    Теги: Київ кримінал автомобіль злочин
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    Вночі на Печерську невідомі зняли колеса з кількох автівок (фото)