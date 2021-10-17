У Києві пограбували автівку директора «Прозорро.Продажі» (фото)

Зловмисники викрали сумку з комп’ютером

У столиці серед білого дня невідомі зловмисники пограбували автомобіль, який був припаркований біля ВДНГ. Крадії розбили скло, і викрали сумку з комп’ютером. Про це повідомив директор «Прозорро.Продажі» на своїй сторінці у Facebook.

«Комп’ютер запаролений, і тепер вже заблочений, всі файли в хмарі, тому втрати не сильно значні, могло б бути гірше. Але дуже неприємно.

Точно певен, що нічого гарного з тими хто сумку вкрав не станеться, вони ще отримають своє, так просто світ влаштований. Але від цього не легше. Це просто сумно, що люди шкодять і собі і нам.

Поліцію викликали. Приїхала за 15 хвилин, після цього ще пів години чекали кримінологістів. Ті подивились, зробили фото місця події, склали протокол і поїхали. Не думаю, що сумку знайдуть», – розповів Олексій.

Соболєв додав, що на щастя, решту документів і речей не чіпали.

До слова, з’явилося відео, як у Києві обікрали представницю ОНН.

Як повідомлялося, на Київщині поліцейські побили ногами водія, який порушив правила.

Нагадаємо, авто керівника антикорупційної прокуратури пограбовано посеред Києва.