Вночі на Татарці згорів будівельний вагончик (відео)

Внаслідок займання згоріло 20 кв. м дерев’яної обшивки, електрогенератор, робочі інструменти та спецодяг

У середу, 2 травня, вночі сталася пожежа у будівельному вагончику на вул. Отто Шмідта, 26-Б у Шевченківському районі Києва (місцевість Татарка). Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 00:30, інформує прес-служба столичних рятувальників. «На місце події негайно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок займання згоріло 20 кв. м дерев’яної обшивки, електрогенератор, робочі інструменти та спецодяг

У середу, 2 травня, вночі сталася пожежа у будівельному вагончику на вул. Отто Шмідта, 26-Б у Шевченківському районі Києва (місцевість Татарка). Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 00:30, інформує прес-служба столичних рятувальників.

«На місце події негайно прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, пожежа виникла в металевій побутовці на площі 20 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню. О 01:25 бійці ліквідували пожежу», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок займання згоріло 20 кв. м дерев’яної обшивки, електрогенератор, робочі інструменти та спецодяг.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.