Смертельна ДТП у Києві: поліція розшукує водія BMW



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Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся із пасажиркою всередині Фото: Нацполіція

У результаті зіткнення з BMW Daewoo загорівся: у салоні виявили тіло пасажирки

За фактом смертельної автопригоди, що сталася 16 лютого близько першої години ночі на Столичному шосе в Києві, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Окрім того, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події за ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW виїхав за межі проїзної частини скоїв, протаранив огороджувальний паркан і, продовжуючи рух, зіткнувся із Daewoo.

Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся: згодом у салоні виявили тіло пасажирки, а чоловіка, котрий був за кермом, із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Після аварії водій BMW, залишивши машину, з місця події втік.

Правоохоронці проводять заходи для з’ясування анкетних даних загиблої пасажирки Daewoo та затримання водія BMW. Заплановано ряд слідчих дій, зокрема і експертиз, для встановлення причин та механізму аварії.