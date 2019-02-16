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    Смертельна ДТП у Києві: поліція розшукує водія BMW

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    Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся із пасажиркою всередині - Смертельна ДТП у Києві: поліція розшукує водія BMW
    Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся із пасажиркою всередині
    Фото: Нацполіція

    У результаті зіткнення з BMW Daewoo загорівся: у салоні виявили тіло пасажирки

    За фактом смертельної автопригоди, що сталася 16 лютого близько першої години ночі на Столичному шосе в Києві, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Окрім того, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події за ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

    Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW виїхав за межі проїзної частини скоїв, протаранив  огороджувальний паркан і, продовжуючи рух, зіткнувся із Daewoo.

    Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся: згодом у салоні виявили тіло пасажирки, а чоловіка, котрий був за кермом, із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Після аварії водій BMW, залишивши машину, з місця події втік. 

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    Смертельна ДТП у Києві: поліція розшукує водія BMW
    Смертельна ДТП у Києві: поліція розшукує водія BMW
    Смертельна ДТП у Києві: поліція розшукує водія BMW

    Правоохоронці проводять заходи для з’ясування анкетних даних загиблої пасажирки Daewoo та затримання водія BMW. Заплановано ряд слідчих дій, зокрема і експертиз, для встановлення причин та механізму аварії. 

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