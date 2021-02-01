На засніженій Черкащині зіткнулися два міжміські автобуси, є травмований (фото)

На Черкащині сніжитиме впродовж всього тижня

Водій автобуса отримав незначні тілесні ушкодження

У понеділок, 1 лютого, у місті Сміла на автошляху Черкаси-Знамянка сталася ДТП за участю міжміських автобусів. Про це повідомила прессекретарка Смілянського РВ Управління ДСНС України в Черкаській області Ірина Лисенко.

Встановлено, що водій ІКАРУСа не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом ПАЗ, який стояв на узбіччі дороги у зв’язку з оформленням попереднього ДТП.

Унаслідок ДТП постраждав водій автобуса, який отримав незначні тілесні ушкодження. Каретою швидкої допомоги постраждалого направили в Смілянську міську лікарню.

Зазначимо, новий робочий тиждень у Черкаській області розпочався складними погодними умовами. 1 лютого триває значний сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Сніжитиме впродовж всього тижня, повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Нагадаємо про інші ДТП на засніжених дорогах України. На трасі Київ-Чоп на Рівненщині трапилася смертельна ДТП. Відбулося зіткнення Toyota Auris й DAF. Водійка легковика загинула.

У Києві водій мікроавтобуса виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку. Водія Ford затисло у салоні, його діставали рятувальники.