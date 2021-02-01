На Київщині авто збило на тротуарі чоловіка з дитиною на санчатах (відео)

Автомобіль збив людей на тротуарі та врізався в огорожу

Чоловік і дівчинка отримали травми

У суботу, 30 січня, ввечері на проспекті Князя Володимира в Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, 35-річний водій Renault Logan не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив виїзд на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів та металеве огородження. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

У результаті ДТП 45-річний чоловік та 4-річна дівчинка отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Надалі цією справою займатимуться слідчі, які встановлять механізм скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з’ясують всі деталі події.

У поліції також повідомили, що за суботу та неділю, 30-31 січня, на території Київської області сталося 117 ДТП, з них 2 – з травмованими, одна особа отримала травми та дві людини загинули.

Як повідомлялося, 1 лютого вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.