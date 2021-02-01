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    На Київщині авто збило на тротуарі чоловіка з дитиною на санчатах (відео)

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    Автомобіль збив людей на тротуарі та врізався в огорожу - На Київщині авто збило на тротуарі чоловіка з дитиною на санчатах (відео)
    Автомобіль збив людей на тротуарі та врізався в огорожу
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Чоловік і дівчинка отримали травми

    У суботу, 30 січня, ввечері на проспекті Князя Володимира в Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    За попередньою інформацією, 35-річний водій Renault Logan не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив виїзд на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів та металеве огородження. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    У результаті ДТП 45-річний чоловік та 4-річна дівчинка отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

    Надалі цією справою займатимуться слідчі, які встановлять механізм скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з’ясують всі деталі події.

    У поліції також повідомили, що за суботу та неділю, 30-31 січня, на території Київської області сталося 117 ДТП, з них 2 – з травмованими, одна особа отримала травми та дві людини загинули.

    Як повідомлялося, 1 лютого вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль
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