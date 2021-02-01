Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус влетів у дерево та зачепив вантажівку (фото, відео)

Водія з мікроавтобуса діставали рятувальники

Сьогодні, 1 лютого, вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.

Водія Ford затисло у салоні, його діставали рятувальники ДСНС.

Водія мікроавтобуса діставали рятувальники. Фото: dtp.kiev.ua

Як повідомляє«Магнолія-ТВ», водія буса шпиталізували. За попередніми даними, у чоловіка переломи обох ніг.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП.