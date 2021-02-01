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    Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус влетів у дерево та зачепив вантажівку (фото, відео)

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    У мікроавтобуса повністю розбита передня частина - Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус влетів у дерево та зачепив вантажівку (фото, відео)
    У мікроавтобуса повністю розбита передня частина
    Фото: скріншот відео

    Водія з мікроавтобуса діставали рятувальники

    Сьогодні, 1 лютого, вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.

    Водія Ford затисло у салоні, його діставали рятувальники ДСНС.

    Водія мікроавтобуса діставали рятувальники. Фото: dtp.kiev.ua
    Водія мікроавтобуса діставали рятувальники. Фото: dtp.kiev.ua

    Як повідомляє«Магнолія-ТВ», водія буса шпиталізували. За попередніми даними, у чоловіка переломи обох ніг.

    На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП.

    Теги: ДТП Київ ДСНС водій рятувальники
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