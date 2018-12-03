Водій Uber їздив по Києву накурений і з марихуаною в кишені



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Правоохоронці зупинили таксиста на вулиці Антоновича Фото: Інформатор

Таксист підтвердив поліції, що курив марихуану

У неділю, 2 грудня, на вулиці Антоновича у Києві патрульні зупинили машину Ravon R4 з брендингом служби таксі Uber. В ході спілкування було встановлено, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Це сталося близько 17:30, повідомляє Інформатор.

Як розповіли правоохоронці, Ravon їхав по Антоновича в сторону станції метро «Либідська». На перехресті з вулицею Володимиро-Либідською водій створив аварійну ситуацію, після чого був зупинений нарядом поліції.

Під час спілкування з водієм правоохоронці запідозрили, що чоловік знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Водій сам цього не заперечував, і підтвердив, що недавно курив марихуану. Також під час поверхневого огляду при чоловікові виявили згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на канабіс.

Також після оформлення водій відправився на медичний огляд.

У момент зупинки поліцією водій їхав без пасажирів.

На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група для складання матеріалів. Подробиці з'ясовуються.