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    Водій Uber їздив по Києву накурений і з марихуаною в кишені

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    Правоохоронці зупинили таксиста на вулиці Антоновича - Водій Uber їздив по Києву накурений і з марихуаною в кишені
    Правоохоронці зупинили таксиста на вулиці Антоновича
    Фото: Інформатор

    Таксист підтвердив поліції, що курив марихуану

    У неділю, 2 грудня, на вулиці Антоновича у Києві патрульні зупинили машину Ravon R4 з брендингом служби таксі Uber. В ході спілкування було встановлено, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

    Це сталося близько 17:30, повідомляє Інформатор.

    Як розповіли правоохоронці, Ravon їхав по Антоновича в сторону станції метро «Либідська». На перехресті з вулицею Володимиро-Либідською водій створив аварійну ситуацію, після чого був зупинений нарядом поліції.

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    Під час спілкування з водієм правоохоронці запідозрили, що чоловік знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Водій сам цього не заперечував, і підтвердив, що недавно курив марихуану. Також під час поверхневого огляду при чоловікові виявили згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на канабіс.

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    Водій Uber їздив по Києву накурений і з марихуаною в кишені
    Водій Uber їздив по Києву накурений і з марихуаною в кишені
    Водій Uber їздив по Києву накурений і з марихуаною в кишені
    Водій Uber їздив по Києву накурений і з марихуаною в кишені
    Фото: Інформатор

    Також після оформлення водій відправився на медичний огляд.

    У момент зупинки поліцією водій їхав без пасажирів.

    На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група для складання матеріалів. Подробиці з'ясовуються.

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