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    Вранці горів будинок на Лісовому масиві: врятовано двох людей

    Пожежа сталася у квартирі на п'ятому поверсі будинку
    У неділю, 29 квітня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Маршала Жукова, 27 у Деснянському районі Києва. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 09:00, інформує прес-служба столичних рятувальників. «На місце події негайно було
    • Вчора, 10:57
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    Рятувальники за півгодини ліквідували пожежу
    Рятувальники за півгодини ліквідували пожежу

    Пожежа сталася у квартирі на п'ятому поверсі будинку

    У неділю, 29 квітня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Маршала Жукова, 27 у Деснянському районі Києва. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 09:00, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    «На місце події негайно було направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 09:32 бійці ліквідували пожежу», - йдеться в повідомленні.

    Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 2-х осіб, яких передали працівникам медичної служби.

    Внаслідок пожежі пошкоджено речі, меблі, закопчено стіни та стеля квартири.

    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.

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