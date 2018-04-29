Вранці горів будинок на Лісовому масиві: врятовано двох людей

Пожежа сталася у квартирі на п'ятому поверсі будинку

У неділю, 29 квітня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Маршала Жукова, 27 у Деснянському районі Києва. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 09:00, інформує прес-служба столичних рятувальників. «На місце події негайно було



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Рятувальники за півгодини ліквідували пожежу

Пожежа сталася у квартирі на п'ятому поверсі будинку

У неділю, 29 квітня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Маршала Жукова, 27 у Деснянському районі Києва. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 09:00, інформує прес-служба столичних рятувальників.

«На місце події негайно було направлено рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 09:32 бійці ліквідували пожежу», - йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 2-х осіб, яких передали працівникам медичної служби.

Внаслідок пожежі пошкоджено речі, меблі, закопчено стіни та стеля квартири.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.