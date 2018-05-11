Встановлено особу чоловіка, що загинув внаслідок стрілянини у Києві

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Криміналісти встановлюють зброю, з якої злочинець здійснив постріли

Столичні правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув внаслідок стрілянини, що сталася ввечері 10 травня на вулиці Академіка Булаховського у Святошинському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Потерпілим виявився 24-річний мешканець Києва.

З місця події криміналісти вилучили дві гільзи, які направили на експертизу. За її висновком встановлять зброю, з якої правопорушник здійснив постріли.

Як повідомлялося, у четвер близько 21:00 на вулиці Академіка Булаховського сталася стрілянина.

Внаслідок конфлікту між трьома невідомими один з них кілька разів вистрілив у живіт опоненту. Потерпілого у непритомному стані госпіталізували до медичного закладу, де від отриманих поранень він помер.

На місці працювали експерти, кінологи зі службовими собаками, а оперативники встановлюють ймовірних свідків та очевидців злочину.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання підозрюваного