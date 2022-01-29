Вторгнення Росії: депутат розповів, як сповіщатимуть киян, якщо зникне електрика та зв’язок

За словами Кононенка, у випадку військового загострення система тунелів та станцій Киїівського метрополітену матиме багатоцільове призначення

Своєрідними «центрами життя» мають стати станції Київського метрополітену

На випадок, якщо під час можливого російського вторгнення в Києві зникне мобільний зв’язок та інтернет, міська влада має резервний спосіб сповіщення та інформування населення. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив депутат Київської міськради, колишній заступник керівника СБУ Віктор Кононенко.

«Ми не можемо зараз відновити систему дротового радіо, яке було колись. Тому ми прийняли рішення використовувати систему оповіщення Київського метрополітену, щоб доводити до людей основну інформацію від міської влади», – зазначив депутат Київради.

Віктор Кононенко додав, що за кожною зі станцій метрополітену будуть закріплені посилені наряди поліції, також планується організувати логістику на випадок, якщо знадобиться підвозити до станцій харчі та воду. Тобто, по суті, це будуть «центри життя».

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Тому, за словами Кононенка, у випадку екстреної ситуації, киянам слід прихопити із собою документи, невеликий запас харчів та прямувати до найближчої станції метро.

Підсумовуючи, депутат наголосив, що також наразі у столиці посилюють охорону об’єктів життєзабезпечення, які, у разі вторгнення, стануть першочерговими цілями ворога.

Зі свого боку Київський міський голова Віталій Кличко додав, що у випадку настання «часу X» мешканцям столиці не варто одразу полишати домівки, а, для початку, слід увімкнути телевізори чи радіоприймачі, та слухати оголошення міської влади. Керівництво столиці ж докладе всіх зусиль, щоб у Києві працювали канали сповіщення населення, а також була електрика та опалення в домівках.

Раніше повідомлялося, що СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб.

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