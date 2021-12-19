З понеділка в Києві запрацюють пункти обігріву: адреси
У столиці 20 грудня розпочнуть роботу пункти обігріву
Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов
У Києві 20 грудня у зв’язку із прогнозованим значним похолоданням розпочнуть роботу пункти обігріву. Відповідне рішення ухвалене на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.
У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.
Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов.
Також із 20 грудня на період ускладнення погодних умов та з метою соціального захисту малозахищених верств населення облаштують цілодобові пункти обігріву в наметах. Такі пункти обігріву розпочнуть роботу у Дарницькому районі – біля Приміського вокзалу «Дарниця», на території парку «Привокзальний», Солом’янському районі – біля Південного вокзалу станції «Київ-Пасажирський».
Нагадаємо, 19 грудня йтиме дощ та сніг. Стовпчики термометрів покажуть до +3 градусів тепла, але вночі – холодно.