За місяць кияни сплатили за парковку понад 2 млн грн

Сума штрафів, що були сплачені у жовтні, становить понад 4,5 млн грн

Протягом жовтня цього року кияни сплатили за паркування майже 2,3 млн грн, що майже у півтора раза більше, ніж у серпні. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

За його даними, близько 96% від цієї суми сплачено за паркування у l зоні. Найбільша сума, сплачена однією особою протягом місяця, становить 5,3 тис. грн.

При цьому кількість оплат через додаток «Київ цифровий» порівняно з вереснем зросла більше, ніж на третину. Через нього місто отримало 2,1 млн грн. Також для сплати за паркування кияни активно використовують такі сервіси, як Parking UA, EasyРay, Приват24, iPay та Portmone.

Як зазначив заступник голови КМДА, це свідчить про те, що кияни повністю підтримують повний перехід міста до безготівкових розрахунків.

Загальна сума штрафів, що були сплачені у жовтні, у півтора раза збільшилася порівняно з серпнем і становить понад 4,5 млн грн. Рекордсмен за кількістю штрафів отримав дев’ять постанов за місяць.

«У жовтні зафіксовано значне зменшення середньої тривалості паркування порівняно з літнім періодом. Так, у l зоні вона скоротилася з трьох годин до двох, у ll зоні – з трьох з половиною годин до півтори години, а у спальних районах – з чотирьох з половиною годин до двох. Це означає, що кияни стали ефективніше розпоряджатися своїм часом», – зазначив Усов.

Загальна кількість паркувань порівняно із серпнем зросла вдвічі.

Як підкреслив заступник голови КМДА, загальна тенденція зменшення середньої тривалості паркування і збільшення кількості паркувальних сесій показує, що стратегія нової паркувальної політики міста починає працювати в задуманому напрямку та свідчить про початок формування у Києві культури паркування.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

У Києві паркомісця в I і II зонах продаватимуться на спеціальному аукціоні. Йдеться про майданчики під бізнес-центрами, магазинами, салонами краси, банками тощо.