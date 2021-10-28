«Працює евакуатор». У центрі Києва з’явилась тисяча нових табличок

Інформаційні таблички попереджають водіїв про те, що припаркований автомобіль може бути евакуйований

У центральній частині Києва з’явилася тисяча додаткових інформаційних табличок «Працює евакуатор». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі.

«Відповідно до рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою міста Києва» Центр організації дорожнього руху виготовив та встановив інформаційні таблички до наявних дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено». Вони попереджають водіїв про те, що припаркований тут автомобіль може бути евакуйований», – пояснив Усов.

Заступник голови КМДА додав, що таблички встановлено у І та ІІ паркувальних зонах.

Раніше такі таблички були встановлені у травні поточного року в кількості 300 одиниць у центрі Києва.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

У Києві паркомісця в I і II зонах продаватимуться на спеціальному аукціоні. Йдеться про майданчики під бізнес-центрами, магазинами, салонами краси, банками тощо.