У Києві запрацював ще один перехоплюючий паркінг (фото)



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Паркувальний майданчик вміщає 93 автомобілі

На в'їздах у Київ вже працюють три перехоплюючі паркінги

Біля станції метро «Героїв Дніпра» запрацював перехоплюючий паркінг у рамках муніципально-приватного партнерства. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

Паркінг із охороною та камерами відеонагляду вміщає 93 автомобілі.

Раніше в рамках партнерства запрацював аналогічний паркінг на 250 автівок біля станції метро «Академмістечко».

Нагадаємо, що наприкінці липня цього року місто відкрило перехоплюючий паркінг біля станції метро «Видубичі». На сьогодні він працює на безоплатній основі в режимі дослідної експлуатації.

На цих паркінгах водії можуть залишати свої автомобілі та продовжувати рухатися містом альтернативними видами транспорту, що допоможе розвантажити центр від заторів.

Раніше повідомлялося, що перехоплюючі паркінги відкриють біля шести станцій метро: «Видубичі», «Академмістечко», «Святошин», «Червоний Хутір», «Іподром», «Сирецька».