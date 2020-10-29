  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столиці евакуатор «загубив» автомобіль порушника (фото)

    • Розсилка
    Автівка випала з евакуатора і перекинулась на бік - У столиці евакуатор «загубив» автомобіль порушника (фото)
    Автівка випала з евакуатора і перекинулась на бік

    Легковик випав з евакуатора на повороті дороги

    У четвер, 29 жовтня, в Києві під час евакуації автомобіля порушника на штрафмайданчик стався інцидент: автівка перекинулася з евакуатора.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    «На Дарниці під час поїздки неправильно запаркованого авто Nissan (AI6497EB) на штрафмайданчик щось пішло не так і авто випало на повороті», - йдеться в повідомленні.

    Тепер хтось має відповісти за пошкодження автомобіля під час евакуації.

    Як повідомлялося, 20 жовтня пікетувальники заблокували виїзд зі штрафмайданчика на вул. Набережно-Луговій, 4 та підпалили димові шашки. Через дії пакетувальників роботу пункту видачі паралізовано. Видача автомобілів зі штрафмайданчика не здійснюється.

    Протягом останніх трьох місяців у Києві евакуювали 17,872 тис. автомобілів порушників. До міського бюджету протягом ІІІ кварталу 2020 року надійшло більше 5 млн грн.

    ДТП Київ автомобіль парковка евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies