У столиці евакуатор «загубив» автомобіль порушника (фото)



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Автівка випала з евакуатора і перекинулась на бік

Легковик випав з евакуатора на повороті дороги

У четвер, 29 жовтня, в Києві під час евакуації автомобіля порушника на штрафмайданчик стався інцидент: автівка перекинулася з евакуатора.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«На Дарниці під час поїздки неправильно запаркованого авто Nissan (AI6497EB) на штрафмайданчик щось пішло не так і авто випало на повороті», - йдеться в повідомленні.

Тепер хтось має відповісти за пошкодження автомобіля під час евакуації.

Як повідомлялося, 20 жовтня пікетувальники заблокували виїзд зі штрафмайданчика на вул. Набережно-Луговій, 4 та підпалили димові шашки. Через дії пакетувальників роботу пункту видачі паралізовано. Видача автомобілів зі штрафмайданчика не здійснюється.

Протягом останніх трьох місяців у Києві евакуювали 17,872 тис. автомобілів порушників. До міського бюджету протягом ІІІ кварталу 2020 року надійшло більше 5 млн грн.