Які комунальні послуги і як кияни можуть замовити онлайн?



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«Центр комунального сервісу» опрацьовує понад 20 тисяч онлайн-звернень на місяць

Фахівці відділу дистанційного обслуговування комунального концерну «Центр комунального сервісу» (ЦКС) щомісяця опрацьовують понад 20 тисяч онлайн-звернень з питань житлово-комунальних послуг.

Зокрема, у серпні онлайн-сервісом «Дистанційне обслуговування» скористалися 20 594 користувачів сайту ЦКС. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Для вирішення деяких питань сьогодні не потрібно приходити безпосередньо до сервісних центрів, достатньо залишити звернення в онлайн-режимі. Зокрема, дистанційно можна замовити:

розпломбування, опломбування квартирних лічильників води;

контрольне зняття показань;

дублікат рахунку-повідомлення;

акт взаєморозрахунків за спожиті послуги;

замовити довідку про стан заборгованості;

внести зміни до кількості зареєстрованих у квартирі для подальших нарахувань;

заповнити форму для укладання договору про надання розстрочки зі сплаті заборгованості.

Щоб звернутися онлайн, потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на сайті ЦКС, обрати у розділі «Споживачам» «Дистанційне обслуговування» та, обравши питання з переліку, залишити звернення (інструкція з користування сервісом – за посиланням: https://cks.com.ua/faq/iuos).

Нагадаємо, що сервіс запрацював з липня 2019 року для зареєстрованих в особистому кабінеті ЦКС користувачів (відеоінструкція з реєстрації для нових користувачів тут).