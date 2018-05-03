З 1 червня при київських школах запрацюють 219 таборів: вартість та програма

Місто організовує дозвілля для майже 6 тисяч учнів столиці

Із першим днем літа розпочнуть роботу 76 пришкільних та 143 мовних табори при київських закладах освіти. Цьогоріч місто організовуватиме активне, цікаве та корисне дозвілля для майже 6 тисяч учнів столиці. Про це повідомила голова постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко в коментарі телеканалу



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Місто організовує дозвілля для майже 6 тисяч учнів столиці

Із першим днем літа розпочнуть роботу 76 пришкільних та 143 мовних табори при київських закладах освіти. Цьогоріч місто організовуватиме активне, цікаве та корисне дозвілля для майже 6 тисяч учнів столиці. Про це повідомила голова постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко в коментарі телеканалу «ЗІК».

«Цьогоріч, як і щороку, ми прагнемо створити всі умови, щоб діти провели літній час у належному догляді та з користю. Протягом усього періоду – з 1 до 25 червня – буде забезпечено триразове харчування, повноцінний сон, цікаві прогулянки на свіжому повітрі, екскурсії, культпоходи тощо. Також діти пройдуть корисні інструктажі щодо поводження на воді чи під час пожежі, користування міським транспортом. Окрім цього, у мовних таборах значно розширився перелік іноземних мов – поряд із уже традиційною англійською та німецькою, діти вивчатимуть французьку, польську, іспанську та інші мови. Тож, я переконана, що кожна дитина знайде собі справу до душі», – зазначила Старостенко.

За її словами, школярам Києва денне перебування у таборі коштуватиме трохи більше 51 гривні, тобто майже 924 гривні за 18 днів. Також місто передбачило безкоштовне перебування у таборах для наступних категорій: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; із сімей учасників АТО та загиблих учасників АТО, а також діти із родин киян, які загинули або були поранені під час участі у Революції Гідності.

Старостенко додала, що Київський палац дітей та юнацтва також гостинно приймає своїх вихованців у літньому денному центрі «ProfiCamp», де їм запропонують цікаві інтелектуально-розважальні, спортивно-оздоровчі та творчо-мистецькі заходи.

Дізнатися детальніше про роботу пришкільних таборів та про мовні табори можна на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА або за телефонами: 279-85-77, 279-11-72.