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    Новини

    З озера Блакитне у Києві дістали тіло чоловіка

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    Тіло потопельник дістали водолази (ілюстративне фото) - З озера Блакитне у Києві дістали тіло чоловіка
    Тіло потопельник дістали водолази (ілюстративне фото)

    Потопельник знаходився на відстані 40 м від берега

    У середу, 22 серпня, в Оболонському районі столиці на озері Блакитне у воді було виявлено тіло людини. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 18:08, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві. На відстані 40 м від берега на глибині 7 м тіло потопельника було знайдено.

    Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам.  

    Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

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