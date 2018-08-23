З озера Блакитне у Києві дістали тіло чоловіка



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Тіло потопельник дістали водолази (ілюстративне фото)

Потопельник знаходився на відстані 40 м від берега

У середу, 22 серпня, в Оболонському районі столиці на озері Блакитне у воді було виявлено тіло людини. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 18:08, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві. На відстані 40 м від берега на глибині 7 м тіло потопельника було знайдено.

Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам.

Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.