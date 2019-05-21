З початку року у Києві демонтовано 250 МАФів (фото)



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Демонтаж павільйона Фото: Київблагоустрій

Минулого тижня прибрано 32 МАФи

З початку 2019 року на території Києва демонтовано 250 незаконно встановлених тимчасових споруд та 40 засобів пересувної торгівлі. Причинами демонтажу стали самовільне зайняття території міста, несплата податків, споживання енергетичних ресурсів за рахунок киян, перешкода пішохідному потоку та інші порушення Правил благоустрою. Про це заявив керівник Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій.

Із січня до квітня демонтовано 206 самовільно встановлених тимчасових споруд та 30 елементів пересувної торгівлі.

«Протягом травня за дорученнями Департаменту міського благоустрою вже демонтовано 44 незаконно встановлені тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, з яких 19 у підземних переходах. А також 10 засобів дрібнороздрібної торгівлі. Основними підставами демонтажу є самовільне зайняття території міста, несплата податків, споживання енергетичних ресурсів за рахунок киян, перешкода пішохідному потоку та інші порушення Правил благоустрою. Очистити місто повністю від тимчасових споруд неможливо, оскільки це суперечить програмі розвитку малого підприємництва. Тому для впорядкування МАФів відповідно до всіх вимог безпеки, естетичності, економічної доцільності та приведення їх зовнішнього вигляду до єдиного архетипу було розроблено Комплексну схему розміщення тимчасових споруд на території столиці. Відповідно до цієї схеми було проведено конкурси на розміщення тимчасових споруд у Солом’янському, Печерському і Шевченківському районах. Тобто всі тимчасові споруди, власники яких не перемогли у конкурсі, будуть демонтовані», – повідомив Панчій.

За минулий робочий тиждень (з 13 по 17 травня) комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками разом було прибрано 32 незаконні тимчасові споруди.

У КМДА нагадують, що для розміщення тимчасової споруди та здійснення у ній підприємницької діяльності необхідно оформити договір оренди земельної ділянки із відповідним цільовим призначенням і оформленим паспортом прив’язки. Також у цей перехідний період достатньо мати інформаційний талон і договір про сплату пайової участі. Усім демонтажам незаконних тимчасових споруд передує вручення припису для надання дозвільної документації. У разі відсутності пакету дозвільних документів, така тимчасова споруда ідентифікується як незаконно встановлена та її власникові пропонується своїми силами провести демонтаж. У разі невиконання приписів, відповідна комісія приймає рішення про демонтаж.