Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)



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Деякі власники споруд самостійно демонтували свої об’єкти

Протягом минулого робочого тижня (8-12 квітня) у Києві було прибрано 40 незаконних тимчасових споруд.

Роботи проводилися комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу влади самостійно демонтували свої об’єкти, повідомляє прес-служба КП.

Так, було демонтовано:

1 павільйон на просп. Маяковського, 27

1 шиномонтаж на розі вул. Чорнобильскої та вул. акад. Єфремова

1 павільйон на вул. Т. Драйзера, 16

1 павільйон на вул. маршала Якубовського, 6

2 павільйона на просп. Маяковського, 41/1

1 кіоск на вул. А. Малишка, 3

1 павільйон на вул. Урлівській, 5-а

1 лавка-автопричеп на просп. акад. Глушкова, 2

1 павільйон на вул. Л. Толстого, 5

1 павільйон на вул. Ахматової, 23

1 незаконна огорожа на просп. Маяковського, 75/2

1 павільйон на вул. Гмирі, 1

1 лоток-штендер на розі вул. Гарматної та просп. космонавта Комарова

1 павільйон на вул. Ревуцького, 40

1 лавка-автопричеп у парку Воїнів Інтернаціоналістів

1 лоток-штендер на просп. космонавта Комарова, 2/44

2 павільйона на вул. Л. Толстого, 3

1 лавка-автопричеп на вул. Андріївській, 8-12

1 незаконна споруда на розі вул. Привокзальної та вул. Ю. Пасхаліна, 3

1 кіоск на просп. Оболонському, 18-а

9 ролетів на розі вул. Привокзальної та вул. Ю. Пасхаліна, 3 (сквер Привокзальний)

2 павільйона на просп. Лісовому, 25-25-а

1 незаконна огорожа на вул. Боричів Тік, 23-а

1 авто з продажу кави на вул. М. Амосова, 6

1 лавка-автопричеп на вул. Новодарницькій, 28/9 (навпроти)

1 незаконна огорожа на розі вул. Мічуріна та вул. Пирятинської

2 павільйона на вул. Л. Толстого, 5-а

1 лавка-автопричеп на вул. Електротехнічній, 2-а

Як повідомлялося, за минулий робочий тиждень (1-5 квітня) у Києві було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд.

Нагадаємо, у Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд.