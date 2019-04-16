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    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)

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    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)

    Деякі власники споруд самостійно демонтували свої об’єкти

    Протягом минулого робочого тижня (8-12 квітня) у Києві було прибрано 40 незаконних тимчасових споруд.

    Роботи проводилися комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу влади самостійно демонтували свої об’єкти, повідомляє прес-служба КП.

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    Так, було демонтовано:

    • 1 павільйон на просп. Маяковського, 27
    • 1 шиномонтаж на розі вул. Чорнобильскої та вул. акад. Єфремова
    • 1 павільйон на вул. Т. Драйзера, 16
    • 1 павільйон на вул. маршала Якубовського, 6
    • 2 павільйона на просп. Маяковського, 41/1
    • 1 кіоск на вул. А. Малишка, 3
    • 1 павільйон на вул. Урлівській, 5-а
    • 1 лавка-автопричеп на просп. акад. Глушкова, 2
    • 1 павільйон на вул. Л. Толстого, 5
    • 1 павільйон на вул. Ахматової, 23
    • 1 незаконна огорожа на просп. Маяковського, 75/2
    • 1 павільйон на вул. Гмирі, 1
    • 1 лоток-штендер на розі вул. Гарматної та просп. космонавта Комарова
    • 1 павільйон на вул. Ревуцького, 40
    • 1 лавка-автопричеп у парку Воїнів Інтернаціоналістів
    • 1 лоток-штендер на просп. космонавта Комарова, 2/44
    • 2 павільйона на вул. Л. Толстого, 3
    • 1 лавка-автопричеп на вул. Андріївській, 8-12
    • 1 незаконна споруда на розі вул. Привокзальної та вул. Ю. Пасхаліна, 3
    • 1 кіоск на просп. Оболонському, 18-а
    • 9 ролетів на розі вул. Привокзальної та вул. Ю. Пасхаліна, 3 (сквер Привокзальний)
    • 2 павільйона на просп. Лісовому, 25-25-а
    • 1 незаконна огорожа на вул. Боричів Тік, 23-а
    • 1 авто з продажу кави на вул. М. Амосова, 6
    • 1 лавка-автопричеп на вул. Новодарницькій, 28/9 (навпроти)
    • 1 незаконна огорожа на розі вул. Мічуріна та вул. Пирятинської
    • 2 павільйона на вул. Л. Толстого, 5-а
    • 1 лавка-автопричеп на вул. Електротехнічній, 2-а

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    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)
    Шиномонтажі, павільйони, лавки-причепи: у Києві демонтували ще 40 МАФів (фото)

    Як повідомлялося, за минулий робочий тиждень (1-5 квітня) у Києві було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд. 

    Нагадаємо, у Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд.

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