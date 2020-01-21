У Києві з’явиться перша автоматична парковка: де і коли



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Роторна парковка за площею займає усього декілька паркувальних місць Фото ілюстративне

Роторну парковку вартістю у 3,6 млн встановлять на Подолі

У Києві встановлять першу в столиці роторну (автоматичну) парковку, яку чиновники Київської міської державної адміністрації обіцяли встановити ще у травні 2017 року у дворі мерії на Хрещатику, 36. Автоматичну парковку заввишки 15 метрів і вартістю у 3,6 млн грн так і не встановили за всі ці роки.

«Ми запланували встановити роторну парковку в першому кварталі 2020 року, але вже не у дворі мерії, а на паркувальному майданчику Житнього ринку, там є доступ до електроживлення. Ця парковка була закуплена кілька років тому за бюджетні кошти. Вона абсолютно нова і в розібраному вигляді зберігалася на території одного з комунальних підприємств під охороною. Чому її не поставили раніше, мені невідомо. Зараз місце розташування ми вибрали людне – Поділ. Поруч розташовані кілька бізнес-центрів, офісів, магазинів, ринок. Тобто вона повинна бути затребувана в цьому місці», – розповів сайту «Сьогодні» Дмитро Рахматуллін, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

В Інспекції з паркування кажуть, що автоматичною парковкою зможуть скористатися всі охочі.

Для її встановлення потрібно побудувати потужний фундамент із заглибленням у землю на півтора метра. Швидше за все, з цієї причини її і не встановили у дворі мерії.

«Експеримент, який почали наші колеги три роки тому, має бути завершено. Управляти першим механічним паркуванням буде КП «Житній ринок». Парковка буде передана їм з балансу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Роторна парковка розрахована на 12 автомісць. За площею вона займає усього два з половиною паркувальних місця. Тобто на місці двох машин буде стояти 12. Вартість однієї години паркування становитиме, швидше за все, 7 або 10 гривень», – додає Рахматуллін.

Як повідомлялося, 13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

14 січня мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях. Він також повідомив, що сьогодні в Інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів.