З вівторка у Києві відкриються сезонні ярмарки (адреси)
Торговельні майданчики працюватимуть до неділі
У Києві з 2 до 7 березня триватимуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться за наступними адресами.
2 березня (вівторок):
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у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
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у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
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у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
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у Печерському районі – вул. Михайла Бойчука, 12-18;
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у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
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у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
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у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
3 березня (середа):
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у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
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у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
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у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
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у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
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у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
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у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
4 березня (четвер):
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у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
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у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
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у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
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у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6, вул. Михайла Бойчука, 12-18;
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у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
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у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.
5 березня (п’ятниця):
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у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
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у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
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у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
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у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
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у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
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у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
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у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів і Смоленської);
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у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
6 березня (субота) :
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в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.
7 березня (неділя) :
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у Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
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у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).