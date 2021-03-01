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    З вівторка у Києві відкриються сезонні ярмарки (адреси)

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    Ярмарки пройдуть у всіх районах міста - З вівторка у Києві відкриються сезонні ярмарки (адреси)
    Ярмарки пройдуть у всіх районах міста
    Фото з відкритих джерел

    Торговельні майданчики працюватимуть до неділі

    У Києві з 2 до 7 березня триватимуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки відбудуться за наступними адресами.

    2 березня (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

    • у Печерському районі – вул. Михайла Бойчука, 12-18;

    • у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

    3 березня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    4 березня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

    • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6, вул. Михайла Бойчука, 12-18;

    • у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

    5 березня (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

    • у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

    • у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів і Смоленської);

    • у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    6 березня (субота) :

    • в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

    7 березня (неділя) :

    • у Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

    • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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