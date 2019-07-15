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    Евакуація автохамів: з вулиці Саксаганського прибрали порушників правил паркування

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    Евакуація автохамів: з вулиці Саксаганського прибрали порушників правил паркування

    У суботу на вулиці .Саксаганського працювали два автомобілі-евакуатори

    У суботу, 13 липня, на вулиці Саксаганського у Києві відбувся спільний рейд Патрульної поліції Києва та Центру організації дорожнього руху міста щодо виявлення порушників правил паркування.

    Як повідомляєЦентр організації дорожнього руху Києва, з вулиці Саксаганського було переміщено 6 автомобілів-порушників. Працювало два автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху».

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    Державні номери переміщених автомобілів:

    • «Форд» АА5088РМ
    • «БМВ» АА3317ХТ 
    • «Кіа» АА8882ЕС 
    • «Сузуки» АА2424НА 
    • «Шевроле» АА1568ВЕ 
    • «Ауді» АА5777ЕХ

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

    10 та 11 липня з бульвару Шевченка було евакуйовано 40 автомобілів-порушників.

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