Евакуація автохамів: з вулиці Саксаганського прибрали порушників правил паркування
У суботу на вулиці .Саксаганського працювали два автомобілі-евакуатори
У суботу, 13 липня, на вулиці Саксаганського у Києві відбувся спільний рейд Патрульної поліції Києва та Центру організації дорожнього руху міста щодо виявлення порушників правил паркування.
Як повідомляєЦентр організації дорожнього руху Києва, з вулиці Саксаганського було переміщено 6 автомобілів-порушників. Працювало два автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху».
Державні номери переміщених автомобілів:
- «Форд» АА5088РМ
- «БМВ» АА3317ХТ
- «Кіа» АА8882ЕС
- «Сузуки» АА2424НА
- «Шевроле» АА1568ВЕ
- «Ауді» АА5777ЕХ
Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.
10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.
10 та 11 липня з бульвару Шевченка було евакуйовано 40 автомобілів-порушників.