Евакуація автохамів: з вулиці Саксаганського прибрали порушників правил паркування



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У суботу на вулиці .Саксаганського працювали два автомобілі-евакуатори

У суботу, 13 липня, на вулиці Саксаганського у Києві відбувся спільний рейд Патрульної поліції Києва та Центру організації дорожнього руху міста щодо виявлення порушників правил паркування.

Як повідомляєЦентр організації дорожнього руху Києва, з вулиці Саксаганського було переміщено 6 автомобілів-порушників. Працювало два автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху».

Державні номери переміщених автомобілів:

«Форд» АА5088РМ

«БМВ» АА3317ХТ

«Кіа» АА8882ЕС

«Сузуки» АА2424НА

«Шевроле» АА1568ВЕ

«Ауді» АА5777ЕХ

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

10 та 11 липня з бульвару Шевченка було евакуйовано 40 автомобілів-порушників.