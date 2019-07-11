Операція «Евакуація», день другий: центр Києва очищують від неправильно припаркованих авто (фото)



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Евакуація авто зі смуги громадського транспорту на бульварі Шевченка Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

На бульварі Шевченка евакуюють автомобілі, припарковані на смузі для громадського транспорту

Сьогодні, 11 липня, на бульварі Тараса Шевченка у Києві інспектори з паркування та поліція продовжують роботу з евакуації автомобілів, припаркованих у заборонених місцях.

Спеціалісти Центру організації дорожнього руху Києва спільно з Патрульною поліцією Києва та «Київтранспарксервісом» продовжують рейд по виявленню та переміщенню порушників правил паркування на виділеній смузі громадського транспорту по бульвару Тараса Шевченка.

Як повідомляє Центр організації дорожнього руху Києва, «деяким водіям-порушникам «пощастило» обійтися штрафами по 510 грн, але сьогодні вже 6 машин поїхали не своїм ходом на Лівий берег».

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

В інтерв’ю «Главкому» мер повідомив, що незабаром у Києві почнуть карати водіїв за паркування на тротуарах та в інших заборонених місцях.

З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

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